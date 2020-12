Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scandalul dintre IPS Teodosie al constanței și Guvern, privind pelerinajul și slujbele pentru Sf. Andrei, Guvernul anunța, in plina campanie electorala, ca va lasa credincioșii in interiorul bisericilor, la slujbele de Craciun. Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a afirmat, vineri,…

- Guvernul anunța ca s-a decis ca DSP și IGSU sa formeze echipe mixte pentru verificarea tuturor secțiilor de terapie intensiva din țara. Asta dupa ce au murit 10 oameni in cumplita tragedie de la Spitalul Județean Neamț. La ora 10, premierul Ludovic Orban a participat la ședința de lucru cu ministrul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe Ludovic Orban de miniciuna, dupa ce premierul a afirmat ca s-ar fi facut lucrari la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt fara avizul DSP. Ciolacu prezinta documentele care demonstreaza contrariul. “Manipularea ordinara și minciuna peneliștilor trebuie…

- Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a declarat, joi seara, la Antena 3, dupa noile afirmații ale premierului Ludovic Orban la adresa judecatorilor constituționali și la adresa deciziilor emise de CCR, ca lucrurile au luat o asemenea amploare incat se impune sesizarea organismelor internaționale…

- Nicușor Dan susține ca nu este nevoie sa stea in izolare, deși a avut contact cu jurnalistul Silviu Manastire, confirmat pozitiv cu coronavirus, același jurnalist la emisiunea caruia a fost și Ludovic Orban, care a decis sa se izoleze. “Nu intru in definitia contactului, dar in cursul zilei de azi o…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat ca va conduce campania electorala a partidului la alegerile parlamentare, decizia fiind luata, miercuri, in sedinta BPN a formatiunii. “Am stabilit calendarul de pregatire a alegerilor parlamentare. Voi conduce campania electorala. Presedintele partidului…

- Ludovic Orban a decis sa suplineasca absența celor doi secretari de stat din Ministerul Educației, plecați in campanie electorala in plin haos la inceperea școlii. Soluția gasita de Orban a fost inființarea celui de-al șaselea post de secretar de stat in minister. Și tot cu responsabilitate pe invațamantul…

- Institutiile publice din Romania implicate in combaterea epidemiei de coronavirus au transmis spre decontare, din fonduri europene, cheltuieli de aproape 600 de milioane de euro, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban, conform Agerpres. Potrivit acestuia, toate cererile “sunt in procesare”, iar…