După ce și-a înjunghiat soția, un bărbat s-a aruncat de la etajul patru al blocului în care locuia Un barbat din Arad si-a atacat sotia cu un cutit, in urma unui conflict izbucnit in familie, iar dupa ce a injunghiat-o de mai multe ori, s-a aruncat de la etajul patru al blocului in care locuia. Echipajul medical ajuns la fata locului a constatat decesul barbatului, iar femeia a fost transportata la spital cu mai multe plagi, transmite agenția Mediafax, citata de HotNews.ro . „Politistii au fost sesizati prin 112 despre un scandal in familie, intr-un imobil (apartament de bloc) de pe raza municipiului Arad . S-a stabilit ca un barbat de 39 de ani si-ar fi atacat sotia cu un cutit, dupa care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 de ani din municipiul Arad a decedat, duminica dupa amiaza, dupa ce s-a aruncat de la etajul patru al unui imobil, anterior el injunghiindu-si sotia de mai multe ori, in urma unui conflict in familie, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Arad, potrivit Agerpres.…

- Un barbat de 39 de ani din municipiul Arad si-a atacat sotia cu un cutit, in urma unui conflict izbucnit in familie, iar dupa ce a injunghiat-o de mai multe ori, s-a aruncat de la etajul patru al blocului in care locuia. Echipajul medical ajuns la fata locului a constatat decesul barbatului, iar…

- Un barbat de 39 de ani din municipiul Arad si-a atacat sotia cu un cutit, iar dupa ce a injunghiat-o de mai multe ori, s-a aruncat de la etajul patru al blocului in care locuia. Barbatul a murit pe loc, iar femeia a fost transportata la spital cu mai multe plagi, informeaza News.ro. Potrivit politistilor,…

- Un barbat de 39 de ani din municipiul Arad si-a atacat sotia cu un cutit, in urma unui conflict izbucnit in familie. Dupa ce a injunghiat-o de mai multe ori, s-a aruncat de la etajul patru al blocului in care locuia. Echipajul medical ajuns la fata locului a constatat decesul barbatului. Femeia a fost…

- O cearta intre doi soti s-a incheiat tragic in Jilava. Un barbat de 38 de ani si-a injunghiat partenera in zona gatului, iar apoi s-a sinucis. Azi, IPJ Ilfov a fost sesizat despre faptul ca in urma unui conflict spontan un barbat 38 ani și-a injunghiat sotia de 37 ani in zona gatului și a pieptului.…

- Un barbat de 62 de ani, care se afla pe tereasa unui motel din localitatea Marașești, județul Vrancea, a murit dupa ce a fost lovit de roata unui camion care s-a desprins in timpul mersului, transmite Mediafax.Incidentul a avut loc vineri, pe Drumul European 85, in localitatea Marașești, dupa ce roata…

- Clipe de coșmar au avut loc in Timișoara, dupa ce un tanar de 23 de ani a ales sa-și ia viața intr-un mod infiorator. Acesta a parasit apartamentul in care locuia și a intrat un bloc vecin pentru a se arunca de la etaj. Cu cine locuia victima Momentan nu se cunosc foarte multe informații […] The post…

- Echipajul SMURD sosit la fața locului nu a avut alta opțiune decat sa constate decesul femeii.Presa locala susține ca fiul femeii a gasit un bilet in care mama sa isi explica gestul extrem prin faptul ca era supusa unor presiuni extraordinare din partea unui superior de la locul de munca. Martorii susțin,…