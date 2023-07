Stiri pe aceeasi tema

- Un ucrainean care și-a injunghiat soția a murit intr-un accident, in timp ce incerca sa fuga cu mașina din Romania. A pierdut controlul volanului si a lovit in plin un camion care stationa. Potrivit IPJ Galați, vineri, la ora 3.25, Secția 5 Poliție Galați a fost sesizata, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire…

- Un ucrainean și-a injunghiat soția, de 27 de ani, pe o strada din Galați. Barbatul a incercat sa fuga din Romania, dar in drum spre Ucraina a intrat cu mașina sub un TIR. El a murit pe loc. Femeia injunghiata este internata in stare foarte grava la Spitalul Județean de Urgența Galați. Barbatul a injunghiat-o…

- Coordonatorul bazei aeromedicale SMURD din Constanța, medicul Mihai Vlad, a murit, la doar 42 de ani. Citește și: Accident la Hartiești. Victima, un tanar de 20 de ani Acesta a plecat de acasa, cu mașina, duminica in jurul orei 4.00, ca sa iși aduca acasa cei doi copii, aflați in vacanța. Soția, medic…

- In urma cu o ediție, Iulian Clonț a șocat pe toata lumea dupa ce a dezvaluit ca a provocat un accident, in urma caruia o fata a murit. Soția lui, Cristina, a urmarit cu atenție faptul ca iubitul ei a impartașit cu colegii de pe insula și cu ispitele cel mai mare regret al vieții sale. Iata cum a reacționat!

- O femeie din Galați a murit, in urma cu puțin timp, dupa ce mașina ei a fost implicata intr-un accident rutier grav. Aceasta era mama unei fetițe de 14 ani, care se afla in aceeași mașina cu ea in momentul tragediei.

- O mama din Focșani si-a pierdut viata, sambata, dupa ce mașina pe care o conducea a ajuns pe contrasens, iar dupa 200 de metri a lovit cu ușa un stalp. Fiica ei, aflata in autoturism, a ajuns cu elicopterul la spital.

- Un barbat de 77 de ani, care se deplasa pe langa o bicicleta, si-a pierdut viata vineri dupa ce, in apropierea unei intersectii din municipiul Sebes, s-ar fi angajat in traversarea strazii, prin loc nemarcat, fiind lovit de un autocamion