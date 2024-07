Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinau a respins ca inadmisibile recursurile depuse de cei doi procurori din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) acuzați ca au acționat ilegal impreuna cu fostul Procuror General, Alexandr Stoianoglo, la eliberarea…

- Liderul socialiștilor Igor Dodon a explicat de ce nu candideaza la alegerile prezidențiale, chiar daca sondajele il coteaza cu cele mai mari șanse de a o depași pe actuala șefa de stat, Maia Sandu. „Eu șef de stat am fost. 80% dintre cetațeni cu care eu am discutat au spus un singur lucru - uniți-va,…

- Fostul Procuror General, Alexandr Stoianoglo, demis prin decretul Maiei Sandu, este candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile prezidențiale din toamna. Anunțul a fost facut de liderul formațiunii, Igor Dodon, intr-un briefing de presa.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a deschis o cauza penala in cazul fostul șef al Marelui Stat Major, Igor Gorgan, acuzat de spionaj in favoarea Rusiei. ”In contextul informației expuse in sursele mass-media, PCCOCS, informeaza ca orice acțiuni savirșite contra…

- Acropola din atena, cel mai vizitat sit din Grecia, va ramine inchisa pentru public astazi, in cea mai calduroasa parte a zilei, din cauza caniculei. Anunțul a fost facut de Ministerul Culturii, in contextul in care temperaturi ce ar putea sa ajunga la 43 de grade Celsius sint asteptate in Grecia astazi…

- Inca o calificare pentru Republica Moldova. Judocanul Mihail Latișev a devenit campion in categoria de 81 kg la Cupa Mondiala din Maroco. Astfel, sportivul și-a asigurat un loc la Jocurile Olimpice de la Paris. Anunțul a fost facut de antrenorul lotului național de judo din Republica Moldova, Valeriu…

- Ucraina va trimite o echipa de sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 din acest an. Anunțul a fost facut la Kiev de ministrul Sportului, Matviy Bidnyi. Ucrainienii se vor prezenta la competiția suprema in pofida razboiului actual cu Rusia, potrivit Mediafax.

- Mai multe formațiuni, intre care Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Liberal Democrat din Moldova s-au intalnit pentru a identifica un candidat la scrutinul prezidențial din data de 20 octombrie, dar admit ca daca nu vor ajunge la un consens, vor participa separat la alegeri.