Stiri pe aceeasi tema

- Fiica manelistului Florin Salam a avut prima reacție dupa ce surse din apropierea familiei au dat ca sigura vestea ca aceasta este insarcinata. Florin Salam va deveni bunic! Vestea a plecat tot din randul familiei, și se pare persoana care o sfatuiește in aceasta perioada pe Betty este Roxana, iubita…

- Vestea ca Betty Salam este insarcinata i-a șocat pe fanii ei! Puștoaica de 17 ani se pregatește sa devina mama pentru prima oara. Fiica lui Florin Salam vrea sa țina secret faptul ca este gravida, potrivit apropiaților ei. De cand a aflat ca va deveni mamica, ea a renunțat sa mai apara la emisiuni TV…

- Betty Stoian este insarcinata si vrea sa tina acest lucru secret inca, dupa cum sustin apropiatii ei, scrie WOWbiz.ro. EXCLUSIV: Florin Salam a facut MARELE ANUNT in ziua de Paste: "Vor fi doua nunti" VIDEO "Nu stie multa lume de sarcina lui Betty, se doreste sa fie secret, momentan.…

- S-a tot spus ca ar fi insarcinata, ea a spus ca nu se intampla asa ceva acum in viata ei, dar de aceasta data da totul peste cap cu o afirmatie surprinzatoare. Betty Salam asteapta un copil?

- Lavinia Petrea a declarat in cadrul unui interviu pentru Viva ca este gravida pentru a treia oara, iar acest lucru ii va implini cu adevarat ca familie, fiindca isi doreau foarte mult. Prezentatoarea de stiri de la ProTv a marturisit ca se simte bine si spera ca si pe viitor totul sa decurga la fel.…

- Tragedie intr-o familie din Buzau! Un tanar in varsta de 22 de ani, implicat intr-un accident grav in urma cu cateva saptamani, s-a stins din viata pe un pat de spital. In ajutorul lui venise inclusiv Betty Salam. David a pierdut lupta! Dupa accidentul grav de pe DN2B produs in luna ianuarie, oamenii…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018: Astrele ne dezvaluie cum va fi urmatoarea perioada pentru unele zodii, scrie estisuperba.ro. Se anunța o perioada tensionata, plina de coborașuri. Vezi daca te afli pe aceasta lista și cum sa eviți neplacerile. Citeste si Horoscop zilnic 29 ianuarie 2018. Sfatul zilei…