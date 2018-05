Prințul Harry s-a casatorit weekendul trecut cu Meghan Markle, nunta fiind una mediatizata și urmarita de oameni din toate colțurile lumii. Acum, ca nu se mai numara printre burlaci, cel care i-a luat locul este varul lui, viitorul conte Louis Spencer. Tanarul de 24 de ani a atras atenția zecilor de telespectatori, mai ales domnișoarelor care […] The post Dupa ce prințul Harry s-a insurat, varul lui a devenit cel mai ravnit burlac! Uite cat de chipeș este appeared first on Cancan.ro .