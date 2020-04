Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din California a fost arestat pentru ca si-a lovit mama care ascunsese hartia igienica a familiei, de teama ca el va folosi prea multa in aceasta perioada de penurie asociata coronavirusului, relateaza vineri AFP.

- “A dat-o in gard. Pentru un motiv, nu știu care, deși este finanțata in mare parte de SUA, OMS este foarte China-centrica. Vom fi foarte atenți asupra acestui aspect. Din fericire am ignorat sfatul lor privind menținerea granițelor deschise pentru China. De ce ar da o astfel de recomandare...

- In zilele astea, numai antreprenor in HoReCa sa nu fii... Dar, din nefericire pentru ei, soții Pastrama fac parte din categoria celor care și-au incercat norocul cu o afacera in industra restaurantelor. Și-au deschis o shaormerie, s-au bucurat puțin de ea, apoi s-au vazut cu ditamai pandemia in fața…

- Pandemia a lovit dur in sectorul vitivinicol. Producatorii de la noi spun ca vanzarile au scazut cu 80 la suta in ultima perioada. Si asta pentru ca exportul a fost stopat, iar pe piata locala realizarile sunt mici.

- Aproximativ 680.000 de masti si ventilatoare, trimise de China Italiei pentru a o ajuta sa indiguiasca epidemia noului coronavirus, au fost confiscate - printr-o eroare - de catre vamesi din Cehia, in contextul in care peninsula a inregistrat sambata un nou record de 800 de morti in decurs de o zi,…

- Reprezentanții celui mai mare adapost pentru animale fara stapan din județul Galați spun ca animalele ar putea ramane fara mancare, deoarece au mari probleme legate de aprovizionarea cu alimente. De...

- Varsta medie a persoanelor decedate in Italia si testate pozitiv la noul coronavirus era de 75,9 ani, barbatii reprezentand 70% din numarul total al decedatilor, a comunicat miercuri Institutul superior de sanatate (ISS), in cea mai recenta statistica, transmite AFP.Pe un esantion de 2.003…

- Cercetatorul Roberto Burioni a fost unul dintre primii oameni de stiinta din Italia care au tras semnalul de alarma asupra epidemiei de coronavirus, insa mesajele sale au fost initial ignorate, motiv pentru care el avertizeaza acum restul Europei sa nu faca aceeasi greseala. "Nu subestimati pericolul.…