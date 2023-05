Stiri pe aceeasi tema

- Medicamentele pentru diabet care favorizeaza si pierderea in greutate, cum ar fi Ozempic de la Novo Nordisk, devenit favoritul celebritatilor si investitorilor, sunt studiate acum pentru a vedea daca pot ajuta si unele dintre tulburari cerebrale cel mai greu de tratat, inclusiv boala Alzheimer, relateaza…

- Reprezentanți ai grupurilor indigene de Huichols, Tzeltal și Tarahumaras (Mexic), Aymara (Peru) și Chorotegas și Guaymi (Costa Rica) fac parte dintr-un studiu de pionierat privind efectele anumitor medicamente asupra a peste 6.000 de indigeni din America Latina, scrie elpais.com . Este cea mai mare…

- Eli Lilly and Co a anuntat vineri ca datele preliminare furnizate de primul sau studiu realizat pe oameni cu tratamentul sau de ultima generatie impotriva Alzheimer au aratat ca noul medicament a redus nivelurile de placi amiloide din creierele pacientilor aflati in primele stadii ale acestei maladii…

- Noile medicamente cu GLP-1, un hormon fiziologic care regleaza glicemia și apetitul, nu sunt doar o soluție cosmetica, ci și o una medicala. Gigantul danez farmaceutic Novo Nordisk a dezvoltat semaglutida, un medicament care a aratat in testele clinice ca poate reduce greutatea cu aproximativ 15%. Bogatașii…

- Un medicament de generatie anterioara pentru Alzheimer dezvoltat de Eli Lilly and Company nu a reusit sa incetineasca declinul cognitiv la pacientii care l-au primit inainte de a prezenta simptome, insa compania a anuntat ca studiul de amploare a identificat o legatura puternica intre nivelurile placilor…

- Cercetatorii de la Universitatea din Colorado Anschutz Medical Campus au descoperit o combinatie de medicamente care poate oferi un prognostic mai bun pentru copiii diagnosticati cu meduloblastom amplificat de oncogena MYC, o forma adesea mortala de cancer cerebral. „Oncogena MYC este amplificata in…