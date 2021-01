Stiri pe aceeasi tema

- DORINTA… Alexandra este o eleva in clasa a VII-a, din satul Baltati, comuna Tatarani, care nu vrea prea multe de la Mos Craciun, dar daca ar primi in dar o tableta ar avea cele mai fericite sarbatori, spune ea. A invatat atat cat a putut in ultimele luni, povesteste fata, folosind insa tableta unei…

- Canotaj PREGATIRE… Lotul olimpic de canotaj a plecat pentru patru luni in Italia. Din lotul feminin fac parte si cele cinci canotoare din judetul Vaslui. Este vorba despre Adriana Ailincai (Valeni), Beatrice Madalina Parfenie (Barlad), Roxana Parascanu (Pogana), Madalina Casu (Padureni) si Iuliana Buhus…

- UPDATE: GROAZNIC… Un accident teribil s-a petrecut in aceasta seara, intre Valeni si Solesti! Masina unui taximetrist a fost impinsa intr-o rapa destul de adanca. Concret, taximetristul era cu familia sa, sotia si un fiu de 10 ani, si se duceau inspre Solesti, cand o masina din sens opus, condusa de…

- EDUCATIE… Vasluiul se afla pe locul trei in topul judetelor cu cel mai mare numar de copii cu parinti plecati la munca in strainatate. Potrivit Institutului National de Statistica, in judet sunt 3.243 de copii in evidentele serviciilor publice de asistenta sociala, dupa Suceava – 7.143 copii si Iasi…

- RASPLATA… Parchetul de pe langa Judecatoria Barlad l-a trimis in judecata pe Elvis Dumitru Coseru, pentru furt calificat, furt, furt in scop de folosinta, distrugerea si conducerea unui autovehicul fara permis de conducere. Elvis este din Barlad, are 42 de ani si este cel care a furat pe 4 martie masina…

- PRINS… Un vasluian s-a ales cu dosar penal dupa ce politistii i-au confiscat masina. Autovehiculul, furat din Italia, fusese obiectul unei alerte a autoritatilor din Peninsula, iar soferul este cercetat in prezent pentru savarsirea infractiunii de tainuire. „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale,…

- CRIMA… Doi frați au ajuns sa se omoare, la Valeni, pe fondul consumului de alcool. dupa ce au baut bine, frații Cristi și Mihai Ciobanu, unul de 34 de ani și celalalt de 40 de ani, s-au luat la bataie și, in scurt timp, s-a ajuns la crima. Cearta dintre cei doi a pornit din Articolul O bataie intre…

- Un tanar in varsta de 22 de ani și-a pierdut viața azi noapte, intr-un cumplit accident produs pe raza comunei Valeni. Din primele informații, se pare ca acesta conducea o mașina de teren cu viteza foarte mare, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit…