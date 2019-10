Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu un an, mai exact pe 17 mai 2018, Comisia Europeana a decis sa trimita Romania, Franța, Germania, Ungaria, Italia și Marea Britanie in fața Curții de Justiție a UE din cauza poluarii. Ce au facut de atunci și pana in prezent "mai-marii" țarii? Au ridicat nepasatori din umeri. In schimb,…

- Facebook a anuntat cu cateva luni in urma ca doreste sa construiasca o metoda avansata de detectare a noii amenintari denumita deepfake, o tehnologie care presupune manipularea videoclipurilor si a fotografiilor.

- Cezara Crisnic, profesoara din Cudalbi despre care Libertatea a scris ca ii obliga pe parinți sa-și dea copiii la meditații cu ea contra cost, dupa cum ne-au relatat chiar aceștia, a trimis un drept la replica semnat impreuna cu soțul acesteia, Mircea Crisnic, care ocupa funcția de director in aceeași…

- Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana la numarul de cazuri de tuberculoza raportate, deși s-au facut progrese considerabile in ultimii ani in lupta impotriva acestei maladii, iar trendul este descendent, informeaza specialiștii din domeniu, potrivit MEDIAFAX.Romania a inregistrat progrese…

- Militanți ai libertații de exprimare și ai independenței magiatratilor, asociațiile din justiție arata ca funcționeaza doar in beneficiu personal. Asociația "Inițiativa pentru Justiție", organizatie cu trei membri, printre care si procurorul Bogdan Pirlog, a sesizat Inspecția Judiciara impotriva…

- Barbat din Botoșani, reținut pentru savarșirea mai multor infracțiuni pe raza municipiului Alexandria in Eveniment / on 22/08/2019 at 12:49 / Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale – Poliția Municipiului Alexandria au reținut miercuri, 21 august, un barbat in varsta de 47 de…

- Cel mai mare feribot electric din lume, Ellen, a terminat prima calatorie a sa cu pasageri saptamana trecuta in Danemarca. Ellen a navigat intre porturile daneze Fynshav si Soby, de pe insula Aero, conform Euronews. Feribotul electric poate transporta 30 de vehicule si 200 de pasageri,…