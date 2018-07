Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a recunoscut ca s-a întâlnit cu actualul lidel liberal Ludovic Orban, dar si cu fostul vice-lider Vasile Blaga, însa nu revine în politca.

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu foștii lideri liberali Vasile Blaga și Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate parțile implicate. Discuțiile ar fi vizat și posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.Surse…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ironizat luni revenirea pe scena politica a lui Gabriel Oprea si a UNPR, aratand ca, daca in acest fel ii raspunde lui ''statul paralel'' la avertismentele adresate in ultima perioada, inseamna ''ca sunt in continuare slabi''.…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea a anuntat ca revine in politica si relanseaza UNPR. Marian Vanghelie a comentat duminica, la Antena 3, decizia fostului vicepremier, spunand ca este un „pion” folosit de Florian Coldea.„Cred ca un pic s-au incurcat lucrurile la un moment, ca dna Kovesi a considerat…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea a anuntat, sambata, ca revine in politica si relanseaza UNPR. „Am demisionat din Parlament, m-am pus la dispozitia justitiei, pentru ca onoarea costa si va fi intotdea...

- Fostul vicepremier si lider al UNPR, Gabriel Oprea, suna adunarea si pregateste revenirea pe scena politica. Astfel, UNPR va avea un Comitet Executiv al partidului. "Gabriel Oprea, presedintele fondator al UNPR si Ion Raducanu, presedintele UNPR, vor sustine declaratii de presa sambata, 23 iunie 2018,…

- Analistul politic Cozmin Gusa rupe tacerea si vorbeste despre reintrarea sa in politica. Dupa dezvaluirile despre Florian Coldea sau Dacian Ciolos, patronul Realitatea TV arunca bomba.Intr-un interviu acordat Bugetul.ro, consultantul politic a anuntat cand va reveni la butoane. Mai mult, Gusa…