Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face in 5 august o vizita de o zi in Rusia, la Soci, unde se va intalni cu Vladimir Putin, au anunțat ambele administrații. Administrația de la Ankara a facut anunțul, dar nu a dat alte amanunte. In schimb, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca […]