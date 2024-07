Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Israelului, Israel Katz, a indemnat luni NATO sa expulzeze Turcia, dupa ce președintele acesteia, Tayyip Erdogan, a amenințat ca țara sa ar putea intra in Israel, așa cum a facut in trecut in Libia și Nagorno-Karabah.

- Ministrul israelian de externe Israel Katz a declarat sambata seara ca Israelul se apropie de un razboi total cu Hezbollah si Liban dupa un tir cu racheta asupra unui teren de fotbal de pe platoul Golan soldat cu moartea a cel putin zece persoane, relateaza Agerpres, care citeaza Reuters.„Atacul Hezbollah…

- Daca pana de curand, turiștii romani erau obligați sa prezinte pașaportul la intrarea pe teritoriul Turciei, de astazi gata cu pasaportul pentru Turcia! Romanii pot merge in vacanta doar cu buletinul, dupa ce Recep Erdogan a semnat actul oficial. Recep Erdogan a semnat actul oficial, gata cu pasaportul…