Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește din ce in ce mai tare, de astazi, 11 octombrie, in prima parte a zilei, va ploua in sud-vestul tarii, apoi mai ales din orele serii ploile The post Vremea se racește din ce in ce mai tare, de astazi, 11 octombrie first appeared on Partener TV .

- Meteorologii au emis cod galben de inghet pe intreg teritoriul tarii. Avertizarea este valabila de miercuri si pana la inceputul saptamanii viitoare. Astfel, noaptea si dimineata, la suprafata solului se vor inregistra temperaturi intre minus 1 si minus 3 grade.

- Vremea se racește considerabil fața de ziua precedenta, cerul va avea innorari, mai accentuate in estul, vestul și sudul țarii, iar seara și noaptea The post Vremea se racește considerabil fața de ziua precedenta first appeared on Partener TV .

- VREMEA in Transilvania și la munte pana in 17 octombrie. Se racește, vor fi perioade cu ploi. Prognoza meteo pe doua saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 17 octombrie, in regiuni din țara. Vremea se racește din…

- Ne așteapta temperaturi oscilante in urmatoarele doua saptamani. Minimele coboara pana la 2 grade, iar in zonele montane este posibil sa ninga. Ce spun meteorologii Vremea se racește drastic in toata țara in urmatoarele doua saptamani. Vom avea temperaturi oscialnte, cu minime de pana la 2 grade. In…

- Vremea se racește in toata țara și nu uitați umbrelele, valorile termice vor fi in scadere fata de intervalul anterior in sud si sud-est The post Vremea se racește in toata țara,nu uitați umbrelele, la munte, ninsori first appeared on Partener TV .

- Conform reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va raci semnificativ in toata țara, in urmatoarele doua saptamani. In Banat urmeaza perioade ploioase, cu temperaturi minime chiar și de 12 grade.

- Zilele de canicula vor reveni in Romania la inceputul saptamanii viitoare in vestul și sudul țarii, a avertizat directorul ANM. Elena Mateescu a spus la Digi 24 ca zilele cu temperaturi foarte ridicate ce intalnesc umezeala vor duce la formarea unor furtuni puternice, iar aceste fenomene sunt așteptate…