- Joe Biden a recunoscut sambata genocidul armean, devenind primul presedinte al Statelor Unite care a calificat astfel moartea a 1,5 milioane de armeni masacrati de Imperiul Otoman in 1915, provocand furia Turciei, comenteaza AFP. Omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a reactionat imediat denuntand…

