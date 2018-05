Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul de san este cel mai frecvent tip de cancer intalnit in randul femeilor. Datele statistice arata ca una din 8 femei ar putea dezvolta o afectiune mamara maligna de-a lungul vietii. Acest fapt conduce la clasarea acestuit tip de cancer...

- Shannen Doherty, actrița americana care a interpretat rolul Brendei in serialul Beverly Hills 90210, va fi supusa unor noi investigații medicale pentru cancer, dupa ce rezultatele analizelor au ieșit prost.

- Shannen Doherty, actrița americana care a interpretat rolul Brendei in serialul Beverly Hills 90210, va fi supusa unor noi investigații medicale pentru cancer, dupa ce rezultatele analizelor au ieșit prost. La un an dupa ce boala a intrat in remisie, actrița in varsta de 46 de ani a fost supusa unor…

- Cancerul nu iarta! Nu iși alege victimele și nu ocolește pe nimeni, așa ca prada bolii au cazut, de-a lungul timpului, atat oameni simpli, cat și celebritați. In urma cu trei ani, actrița Shannen Doherty, celebra pentru rolul Brenda din ”Beverly Hills”, a primit cumplita veste: are cancer mamar. A inceput,…

- Cancerul nu iarta pe nimeni. Nu iși alege ”ținta”, așa ca prada bolii au cazut, de-a lungul timpului, atat oameni simpli, cat și celebritați. In urma cu trei ani, actrița Shannen Doherty, celebra pentru rolul Brenda din ”Beverly Hills”, a primit cruda veste: are cancer mamar. Indata a inceput tratamentul…

- Ion Marin a trecut prin momente de cumpana in ultimele opt luni. A avut cancer, a invins boala si a povestit la ProSport LIVE starile prin care a trecut in aceasta perioada de suferinta. Marin a infruntat calvarul cu demnitate si determinare, a ridicat rugaciuni cu voce inceata si a fost ajutat de…

- Absolut fantastica schimbarea prin care a trecut Shannen Doherty, scrie eva.ro. Pentru un om care a infruntat amenintarea teribila a cancerului, care a trecut prin chinurile radioterapiei si chimioterapiei, dar si prin clipe in care si-a pastrat cumpatul si l-a pierdut cand a fost coplesita de emotii,…

- In presa americana au aparut noi imagini cu Shannen Doherty, actrița celebra pentru rolul Brendei in serialul „Beverly Hills". Diagnosticata in 2016 cu cancer la san, actrita a trecut printr-o interventie chirurgicala, multe ședințe de chimioterapie si alte tratamente complexe.