- ”Am inceput digitalizarea, este un mod transparent si eficient de a face aparatul public mai suplu si bineinteles reorganizarea fiecarui minister. Reorganizarea la Ministerul de Finante este aproape finalizata, in acest moment. A fost reorganizat ANAF-ul, de fiecare data au disparut locuri de munca,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca pensiile pot creste cu 10%, chiar daca efortul financiar va fi mare. Cresterea cu 40%, asa cum este prevazuta in legea adoptata de Parlament, ”ar fi fost o bomba pentru stabilitatea economica”, chiar daca nu exista criza provocata de coronavirus,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, anunta ca statul va face o emisiune de obligatiuni destinata populatiei care are incredere in Guvern, banii urmand a fi utilizati pentru investitii. ”Este un program prin care noi speram ca romanii, daca au incredere in Guvern, sa investeasca in aceste obligatiuni,…

- "Daca vor face mai multi ceea ce fac eu, venim si le spunem adevarul romanilor, in fiecare zi, vor intelege. Romanii isi vor da seama ce se poate face si deja vad faptul ca o guvernare liberala inseamna altceva, inseamna alte beneficii. O sa fac ceva ce nu a facut niciun ministru de Finante. O sa…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat, marti seara, ca vulnerabilitatile acestei economii vin din Parlament, unde ”s-a intalnit aceasta armata de populisti in campanie electorala”. Citu sustine ca, daca nu sunt oprite proiectele populiste, economia va ajunge in haos. In ceea ce priveste…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a afirmat, joi, in ședința de Guvern, ca un numar de 32.496 s-au inscris in programul IMM Invest, iar primele contracte vor fi semnate saptamana viitoare.„Vin cu un up-date al programului IMM Invest. 32.496 de IMM-uri aplicat, iar 1.690 au ajuns la…