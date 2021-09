Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, vineri, ca nu va numi noi secretari de stat, prefecți și subprefecți pe functiile lasate libere dupa demiterea reprezentantilor USR PLUS, pentru a arata ca nu isi doreste sa rupa coalitia.

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la Iasi, ca a crezut ca sta la masa cu un partid european, referindu-se la USR PLUS, dar s-a inselat, motivand ca Dan Barna ar fi trebuit sa intervina cu o zi in urma in Parlament si sa nu asiste pasiv cum un liberal a fost bruscat in sala de plen. "L-am vazut…

- Premierul Florin Citu a inlaturat din Guvern secretarii de stat numiti de USR PLUS pentru a-si numi in functii, in interes personal, oamenii proprii si cumpara voturi, in PNL, cu banii romanilor, prin PNDL 3, afirma reprezentantii USR PLUS. "Ziua si abuzul din partea lui Florin Citu! Premierul a dat…

- Premierul Florin Cițu a comentat moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS și AUR impotriva guvernului pe care il conduce. Este trista aceasta alianța USR AUR, noi guvernam, avem lucruri de facut, a spus prim-ministrul sambata, la Timișoara. Florin Cițu susține ca USR PLUS a legitimat un partid…

- Membrii coaliției de guvernare urmeaza sa se intalneasca astazi la ora 13:00 pentru a discuta subiectele prioritare la zi, au declarat pentru stiripesurse.ro surse politice. La intalnire nu va participa insa premierul Florin Cițu, decizie cu care, de altfel, s-au obișnuit participanții la…

- Premierul Florin Citu, a declarat, sambata, la Iasi, ca reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu se vor deplasa la Navodari pentru a investiga cauzele exploziei si incendiului de la Petromidia. "Cei de la Mediu merg acolo si investigheaza. Ieri, primul lucru pe care l-am facut a fost sa ne asiguram…