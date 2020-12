Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tomescu (USR PLUS) si Stelian Bujduveanu (PNL) sunt noii viceprimari ai Capitalei, in baza votului exprimat in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Din totalul de 52 de voturi exprimate, 4 au fost anulate. Stelian Bujduveanu (PNL) a intrunit 33 de voturi favorabile,…

- Vlad Voiculescu, care iși arogase de cateva luni titulatura de „viceprimar ales” al Bucureștiului, deși aceasta funcție nu este aleasa prin vot direct ci prin vot in Consiliul General al Municipiului, este acum in mijlocul unui scandal in USR PLUS, din cauza ca, exact cand trebuia sa participe la ședința…

- Consiliul General al Capitalei se va intruni in sedinta luni, pe ordinea de zi fiind alegerea viceprimarilor Capitalei. In urma negocierilor pentru formarea noului Guvern, Vlad Voiculescu este in carți pentru Ministerul Sanatații, motiv pentru care nu va candida pentru poziția de vicepremier, revendicata…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a declarat ca va efectua controale inopinate in București, in diferite zone și instituții, pentru a se asigura personal ca regulile sanitare sunt respectate. In cazul in care masurile nu sunt aplicate corespunzator, șeful instituției sau responsabilul de zona…

- Liderul PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, explica, intr-o postare pe Facebook, de ce nu este inca viceprimar al Capitalei, la doua luni de la alegeri. "Explicatia pentru toate acestea este de gasit nu in codul administrativ, ci intr-o modificare a Codului Administrativ de acum o luna. (...) guvernul…

- Jurnalistul Victor Ciutacu l-a luat la ținta, intr-o postare pe Facebook, pe viitorul viceprimar al Capitalei, Vlad Voiculescu, care s-a pus sa faca ordine in București deși nu a fost inca investit in funcție."Inca neinvestit viceprimar, deci evident fara atribuții executive delegate de primarul…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat PSD de tergiversarea preluarii mandatului prin mai multe actiuni in instanta prin care se cere reluarea alegerilor locale. Acesta a subliniat, intr-o conferinta de presa sustinuta joi, 22 octombrie, ca primarul inca in functie este Gabriela…

- Nicusor Dan, candidatul la functia de edil al Capitalei sustinut de PNL si USR PLUS si prezentat de exit-poll-urile de duminica drept castigator al scrutinului, nu a vazut in cursa pentru aceasta functie o "trambulina" politica si are un proiect pentru Bucuresti, a afirmat copresedintele USR PLUS Dacian…