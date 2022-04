Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a acuzat joi vecina sa, Turcia, ca submineaza unitatea NATO prin incalcarea spațiului sau aerian cu avioane de lupta, determinand un raspuns furios al Turciei, care a acuzat Atena pentru incalcari ”provocatoare”.

- Guvernul grec a decis sa suspende actiunile menite sa creasca increderea in relatiile sale cu Turcia. Intr-o singura zi, 16 avioane militare turce au facut un nou record de 126 de incalcari ale spatiului aerian grec.

- Bombardiere turce au zburat deasupra a sapte insule grecesti locuite miercuri, inclusiv Insula Samos, care are aproximativ 33.000 de locuitori. In acest context, Ministerul de Externe al Greciei a transmis un comunicat in care vorbește despre "survoluri masive" si acuza Turcia de "provocari inacceptabile,…

- Timpul estimat pentru a trece frontiera intre Bulgaria și Turcia este intre 6 și 8 ore, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Iar la granița cu Grecia se sta cel puțin 3 ore, mai susțin reprezentanții țarii noastre in cele trei state. Afluxul mare de turiști a dat peste cap granițele Bulgariei…

- Rusia si-a expus nemultumirea in fata oficialilor turci pentru ca armata ucraineana foloseste dronele Bayraktar TB2, fabricate in Turcia. Ankara a transmis Moscovei ca Baykar Technologies, compania turca producatoare de drone, este o companie privata, iar achizitia de catre Ucraina a dispozitivelor…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat, vineri dupa-amiaza, ca drona militara care s-a prabușit intr-un parc din Zagreb (Croația) a intrat in spatiul aerian romanesc, venind dinspre Ucraina si a iesit, in mai puțin de trei minute, catre Ungaria. „Sistemul de supraveghere a spatiului aerian al Romaniei…

- Ambasada Ucrainei la Ankara a anunțat sambata, intr-o postare pe Twitter ca armata a distrus un convoi militar rusesc cu o drona militara furnizata de Turcia. Potrivit autoritaților ucrainene, convoiul militar rus se indrepta spre orașul-cheie Kherson, din apropierea Crimeei, iar drona utilizata este…