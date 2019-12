Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Galeș a murit zilele trecute, intr-un accident demașina petrecut in Spania. Fosta iubita a barbatului, Viviana, s-a ocupat detot ce e nevoie pentru repatrierea trupului neinsuflețit al acestuia.Inmormantarea soțului Ilenei Ciuculete va avea loc pe 12 decembrie. Potrivit Click!, trupul neinsuflețit…

- Prietenul lui Cornel Galeș rastoarna toate ipotezele despre moartea acestuia, dupa ce s-a vehiculat informația portrivit careia vaduvul Ilenei Ciuculete ar fi consumat alcool inainte de a se urca la volan, in ziua in care s-a produs tragicul accident rutier in Spania. Prietenul lui Cornel Galeș rastoarna…

- Cornel Galeș a murit intr-un accident rutier petrecut in Spania, in apropiere de Valencia. Fostul soț al regretatei Ileana Ciuculete s-a stins din viața la varsta de 60 de ani, insa exista neclarotați legate de modul in care s-a petrecut accidentul rutier. Cea care a facut lumina in acest caz a fost…

- Se fac pregatiri pentru repatrierea trupului neinsuflețit al lui Cornel Galeș, informeaza Romania TV. Fostul soț al Ilenei Ciuculete nu mai alte rude iar de formațitați se va ocupa Viviana, femeia cu care Galeș a locuit in Spania. Se pare ca dupa desparțirea de Viviana, Cornel Gales intrase…

- Cornel Gales a murit Vaduvul Ilenei Ciuculete si a pierdut viata intr un accident rutier, in Spania, scrie antena3.ro.Viviana, iubita lui Cornel Gales, a primit confirmarea mortii barbatului.Din pacate, acesta a murit in urma unui accident de masina in Spania. "Din pacate, s a confirmat. Nu sunt prea…

- Cornel Galeș a murit, duminica, intr-un accident de mașina produs in Spania. Fostul șot al cantareței Ileana Ciuculete mergea sa ia masa intr-un restaurant cu specific romanesc cand și-a gasit sfarșitul. Cornel Galeș a fost casatorit timp de 20 de ani cu IleanaCiuculete, cantareața de muzica populara…

- Vestea ca fostul soț al regretatei Ileana Ciuculete s-a stins din viața a intristat pe toata lume. Dupa moartea artistei, din anul 2017, Cornel Galeș a intrerupt toate legaturile cu familia fostei soții, iar in urma cu un an chiar s-a mutat in Spania pentru a incepe o viața noua.

- Un zvon cutremurator circula despre vaduvul Ilenei Ciuculete. Exista informații ca ar fi murit intr-un accident de mașina Cornel Galeș, in Spania. Nașa de cununie al lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete a marturisit ca ar fi primit o veste cumplita. Vaduvul regretatei cantarețe de muzica…