- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat marți seara, ca elevii vor da teze in cele doua saptamani de prelungire a Semestrului I in anul viitor calendaristic, in luna ianuarie 2022, mai exact in perioada 3-14 ianuarie. Oficialul a anunțat ca la finalul semestrului I, adica in ultimele doua saptamani…

- Mai multe asociații de elevi din Romania ii cer ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, sa nu modifice criteriile de acordare a burselor de merit și sa asigure cuantumuri minime care sa corespunda nevoilor elevilor. Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Bacau (AEBc), Asociația…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii trec in online la rata de infectare de 6 la mia de locuitori. Dupa depasirea acestui prag, raman deschise doar cresele si gradinitele. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, au anunțat, miercuri, noile condiții…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, ca școlile se vor inchide doar in momentul in care indicele de infectare cu COVID-19 va trece de 6 la mia de locuitori. Profesorii care refuza vaccinarea vor fi testați la fiecare 72 de ore, iar cei care refuza și testarea vor fi suspendați. ”Școlile…