După ce au suferit pierderi grele, luptătorii ceceni s-au retras din Ucraina Luptatorii ceceni s-ar fi retras din Ucraina, unde luptau alaturi de trupele rusești. Conform informațiilor oferite de partea ucraineana, se crede ca unitațile cecene ale lui Ramzan Kadyrov au pierdut sute de soldați inainte de a se intoarce in capitala Grozny, pe 13 martie. Infrmațiile au fost prezentate la Radio Svoboda de agenția de contrainformații ucraineana SBU. „Pe 26 februarie, aproximativ 450 de luptatori ai lui Kadyrov au incercat sa puna cizmele pe pamantul ucrainean, langa aeroportul Hostomel, din apropierea Kievului, intr-o operațiune aeropurtata. Nu le-a mers. O parte dintre luptatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

