Romania are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile, spune purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, dupa ce pe rețelele de socializare au aparut imagini cu persoane care cumpara baxuri intregi de ulei.

Sunt cozi kilometrice la multe benzinarii din țara, dupa ce mai multe stații au urcat prețul la peste 11 lei pentru un litru de benzina.

Consiliul Județean Tulcea anunța populația ca in perioada urmatoare vor incepe exerciții de tragere cu muniție de razboi in poligonul Babadag, iar circulația in zona va fi restricționata. De asemenea, se menționeaza ca Unitatea Militara nu se face responsabila, daca cetațenii nu vor respecta interdicțiile

Premierul Nicolae Ciuca a spus, sambata, dupa șeința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decantate ls Bruxelles

4.525 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care doar cu puțin peste 700 cu prima doza, a anunțat marți CNCAV.

Programul la centrele de transfuzie sanguina din Romania s-a prelungit pentru a le permite romanilor sa doneze sange pentru persoanele din Ucraina.

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, ca este sceptic si nu crede intr-o finalitate a negocierilor ruso-ucrainene, cel putin in viitorul imediat, mai ales ca, din informatiile sale, ar urma in aceste zile un atac "total" asupra Kievului din partea Armatei

Vanzarile online de moda in Romania au crescut cu aproape 26% anul trecut fata de 2020 si se preconizeaza ca vor continua sa creasca cu 22% in 2022, potrivit unei analize realizate de un motor de cautare online de fashion, conform Agerpres.