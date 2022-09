Stiri pe aceeasi tema

- PNL a luat mai multe decizii de schimbare a unor lideri din Parlament, in ședința BPN de miercuri, in care au fost aleși și noii secretari generali adjuncți ai partidului. Printre cei care iși pierd locurile calduțe este și Pavel Popescu, care va fi inlocuit, chiar la inceputul sesiunii parlamentare…

- Zeci de persoane, majoritatea copii, au fost evacuate, in noaptea de luni spre marți, dintr-o pensiune din Brezoi, judetul Valcea, afectata de un incendiu. Potrivit pompierilor, 20 de persoane care ramasesera blocate pe balcoane din cauza fumului dens au fost salvate, 16 copii si un adult au fost transportati…

- Toate cele patru sectii COVID de adulti si copii de la Institutul Matei Bals sunt pline. Directorul medical al al unitatii sanitare, medicul Adrian Marinescu, afirma ca in ultimele doua saptamani aproape s-a triplat numarul de persoane infectate. Medicii redeschid compartiment COVID pentru copii la…

- Directorul general al companiei de logistica Astra-Shipping, specializata in contracte Gazprom, Yuri Voronov, in varsta de 61 de ani, a fost gasit mort in piscina casei sale. Potrivit informațiilor citate de Europa Libera Ucraina, Voronov era impușcat in cap, prima pista fiind ca s-a sinucis. Rudele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut apel, vineri, la ”actiuni urgente” in fata variolei maimutei in Europa, in contextul triplarii cazurilor inregistrate in ultimele doua saptamani pe continent, relateaza AFP. Directorul regional al OMS a cerut tarilor europene, intr-un comunicat, ”sa-si…

- Bugetarii care realizeaza venituri din salarii și sporuri mai mari decat veniturile președintelui țarii vor fi impozitați progresiv, a declarat, joi, ministrul Muncii Marius Budai, la Antena 3. „Nu vor fi taxe noi pentru salarii, ci doar pentru acele venituri ale bugetarilor care depașesc salariul președintelui…

- Șoferii care au masini care polueaza ar putea plati de anul viitor o taxa, care va fi calculata in functie de tipul masinii si de cantitatea de noxe emise. De asemenea, și șoferii care nu au mașinile inmatriculate in Capitala vor trebui sa scoata din buzunar bani pentru o taxa deloc mica, pentru a putea…

- Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu au anunțat, prin comunicate separate, ca merg in vizita la aceeași școala din județul Buzau, in cursul zilei de marți, 7 iunie, pentru a marca Ziua Mondiala a a Mediului și a Zilei Invațatorului. Administrația Prezidențiala a anunțat, prima, ca președintele viziteaza…