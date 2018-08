Iata ce scrie subofițerul Maria Chetran pe FB: „Din tot scandalul asta cu Poliția Romana, nimic nu ma enerveaza mai mult decat pulifricii astia care fac afirmatia ca imi platesc mie salariul. Ca e unul prost acolo sus, nu inseamna ca sunt toti. Sa faci afirmatia ca-mi platesti mie salariul, tu... contribuabilul cinstit, deja iti arata gradul de IQ. Sub 30, ca Veorica. Si daca tot am in lista pulifrici din astia care imi platesc mie salariul, de ce plm (pacea linistii mele) nu iesiti voi cu capul sus din lista mea de Facebook, ca sa nu ma cobor eu sub nivelul de IQ 30 al Veoricai si sa va si…