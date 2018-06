Stiri pe aceeasi tema

- Melania Trump, in varsta de 47 de ani, a spus ramas bun zilelor in care facea modelling, insa aspectul sau inca arata impecabil. Prima doamna a SUA mananca intotdeauna micul dejun și are o dieta foarte stricta de la care nu se abate. Pentru prima masa a zilei, Melania opteaza intotdeauna pentru alimente…

- Consumata din timpuri preistorice, disponibila in orice anotimp, fiind una dintre leguminoasele cel mai ușor de digerat, lintea e un aliment pe care ar trebui sa-l consumam mai des pentru a avea o sanatate de fier și o energie de zile mari.

- Divele din showbiz sacrifica multe pentru a arata impecabil iar Divele din showbiz sacrifica multe pentru a arata impecabil iar Claudia Ghițulescu nu este o excepție. Artista este atenta la tot ce mananca si se straduieste sa arate extrem de bine, la fiecare aparitie. nu este o excepție. Artista este…

- Are 40 de ani, a adus pe lume gemeni, dar continua sa se mențina intr-o forma fizica de invidiat. Amal Clooney, soția lui George Clooney, se mandrește cu un trup perfect sculptat, iar de curand a dezvaluit care este dieta ei.

- Andreea Raicu va implini in aceasta vara 41 de ani, dar este neschimbata. Andreea Raicu face eforturi uriase pentru a se mentine in forma si impartaseste de fiecare data cu fanii sai felul in care se mentine in forma.

- Binecunoscuta cantareața Nico are o forma fizica de invidiat. Vedeta, insa, a marturisit ca a renunțat la diete. Nico, care a facut liceul la fara frecvența , este o cantareața de succes de pe piața muzicala din Romania. Ea nu este doar posesoarea unei voci foarte bune, ci atrage atenția și prin felul…