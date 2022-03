Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost gasite decedate, marti, intr-o casa din comuna Bradu, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, citat de Agerpres . Un echipaj de pompieri, doua echipe SMURD si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean au intervenit la fata locului, dupa ce s-a anuntat…

- Doua persoane, mama si fiu, au murit, sambata dimineata, in judetul Olt, dupa ce casa le-a luat foc, incendiul fiind provocat, cel mai probabil, de un cos de fum deteriorat. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, echipaje din cadrul ISU Olt si ISU Arges au intervenit, sambata, in jurul…

- Pompierii Stației Scornicești, cu doua autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, au intervenit in comuna Fagețelu, pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit la o casa de locuit. La locul evenimentului au acționat și pompierii din cadrul ISU Argeș – Garda de Intervenție Vedea, cu o autospeciala…

- Poți sa mori dintr-o prostie. A aflat asta prea tarziu un satmarean care vroia sa se distreze. Doar ca distracția l-a costat viața.Potrivit IPJ Satu Mare, „la data de 19 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei oraș Negrești Oaș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident, pe un drum…

- Plutonier adjutant Vlad Cristian Oprescu, din cadrul Secției de Pompieri Costești a fost omul potrivit, la locul potrivit. Acesta a demonstrat ca nu este salvator doar la serviciu, ci și in timpul liber, dand dovada de solidaritate. In dupa-amiaza zilei de 12.01.2022, cand se deplasa pe raza localitații…

- Un accident grav rutier a avut loc marți seara, 14 decembrie, pe o șosea din Argeș. Un șofer a intrat cu mașina intr-un gard, apoi intr-un stap de beton, pe care l-a rupt. In urma impactului violent, barbatul și-a pierdut viața.

- Este doliu in fotbalul romanesc, dupa ce unul dintre marii fotbalisti ai Rapidului, Constantin „Bebe” Nasturescu, a incetat din viata, la varsta de 81 de ani. „Constantin «Bebe» Nasturescu s-a alaturat Galeriei din Ceruri. Campion cu Rapid in 1967, Bebe Nasturescu a jucat peste 300 de meciuri in alb-visiniu.…

- Dupa victoria cu FC Argeș, 2-0, Rapid a anunțat decesul lui Constantin „Bebe" Nasturescu. Fost campion cu Rapid in 1967, Constantin Nasturescu a murit vineri seara, la varsta de 81 de ani, pe care i-a implinit pe octombrie. O veste tragica ne-a lovit in aceasta seara. Constantin „Bebe" Nasturescu s-a…