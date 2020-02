Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a dispus, marti, incetarea raporturilor de serviciu ale directorului Inspectoratului de Stat in Constructii Vaslui, Cornel Alexa, care a fost filmat la serviciu, in stare de ebrietate.

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a dispus, marti, incetarea raporturilor de serviciu ale directorului Inspectoratului de Stat in Constructii Vaslui, Cornel Alexa, care a fost filmat la serviciu, in stare de ebrietate.

- Astazi, 15 ianuarie 2020, incepand cu ora 13.00, Ion Stefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, se va afla la Cazinoul Constanta, pentru preluarea oficiala a amplasamentului acestuia, in vederea consolidarii si restaurarii.Obiectivul va fi realizat de Ministerul Lucrarilor…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a semnat contractul de finantare a Spitalului Regional Iasi, a anuntat, luni, ministrul Ion Stefan, la inceputul sedintei de Guvern. Ministrul a...

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a semnat contractul de finantare a Spitalului Regional Iasi, a anuntat, luni, ministrul Ion Stefan, la inceputul sedintei de Guvern. Ministrul...

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a semnat contractul de finantare a Spitalului Regional Iasi, a anuntat, luni, ministrul Ion Stefan, la inceputul sedintei de Guvern. Ministrul a precizat ca acesta este primul spital regional din zona Moldovei, cu o valoare de…

- …s-au verificat 1.200 de cereri, in valoare de 740 milioane lei și s-au gasit neconformitați la 27 solicitari de plata de peste 19 milioane lei, iar alte 20 de cereri la plata au fost retrase, pentru o valoare de aproape 13 milioane lei. Ion Ștefan, ministrul Dezvoltarii, in Guvernul Orban, in debutul…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, impreuna cu ministrul de resort Ion Stefan, contractul de finantare pentru proiectul "Revitalizare...