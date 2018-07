Stiri pe aceeasi tema

- De la summitul anului de la Helsinki nu au lipsit nici momentele haioase. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a dat o minge de fotbal omologului sau american, Donald Trump. Russian Pres. Putin gifts Pres. Trump a soccer ball: "Now the ball is in your court.

- Senatorul republican John McCain a spus ca summitul președintelui SUA, Donald Trump, cu liderul Rusiei, Vladimir Putin, de la Helsinki, a fost o ”greșeala tragica” și ”unul dintre cele mai grave momente din istoria președinției americane”, relateaza Reuters și AFP. Totodata, republicanul Bob Corker,…

- Tacerea adoptata de Donald Trump in fata lui Vladimir Putin in legatura cu acuzatiile privind amestecul Rusiei in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite a starnit critici in lant peste Atlantic, printre contestatari numarandu-se fostul director al CIA John O. Brennan.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump se vor adresa presei dupa primul lor summit bilateral ce va avea loc luni la Helsinki, dar nu vor da publicitatii neaparat o declaratie...

- Regatu Unit urmeaza va trimite 440 de militari suplimentari in cadrul misiunii NATO in Afganistan, urmeaza sa anunte miercuri premierul Theresa May la summitul NATO, in contextul in care presedintele american Donald Trump cere ca aliatii sa contribuie mai mult, relateaza AFP. Summitul NATO incepe miercuri…

Donald Trump, presedintele Statelor Unite, considera ca relatia cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, este "cea mai facila", desi nu poate spune daca liderul de la Kremlin este prieten ori inamic.

Donald trump și Vladimir Putin se vor intalni pe 16 iulie la Helsinki, la patru zile dupa summitul NATO la care va participa liderul american, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN. Un consilier al lui Putin a anunțat, miercuri, ca cele doua parți au ajuns la un concens privind o intalnire intre președintele…

Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca „este posibil" sa se intalneasca cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in aceasta vara, scrie Politico.Posibilitatea unei intalniri dintre cei doi a aparut in timpul convorbirii telefonice dintre ei din aprilie, scrie news.ro.