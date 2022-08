Un soldat trimis in Ucraina striga „Glorie Rusiei!” și apoi iși conduce camionul intr-o mina anti-tanc. Imagini filmate pe frontul din Ucraina arata moartea crunta a unui soldat rus care tocmai iși laudase țara in scop propagandistic. In filmare se poate auzi cum soldați ruși aflați pe margine il indeamna pe șofer sa calce accelerația […] The post Dupa ce a strigat „Glorie Rusiei!”, a murit instantaneu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .