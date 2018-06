Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat aflat la volanul unui TIR a scapat ca prin minune dupa ce s-a rasturnat, ieri, cu autotrenul pe DN66, pe Defileul Jiului. Mașina era incarcata cu pietriș. Șoferul a reușit sa iasa singur din TIR. „ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru gestionarea unei…

- Accident in satul Merișor, comuna Banița, județul Hunedoara. „Astazi, in jurul orei 18.00, un conducator auto de 20 de ani, din județul Gorj, in timp ce conducea un autoturism pe DN66, (km 145), nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta si a patruns pe contrasens, intrand…

- Directorul unei firme de construcții și un muncitor au murit, ieri, dupa ce au intrat intr-o fosa septica, de pe strada Termocentralei, din Targu-Jiu. Unui muncitor care efectua lucrari la hazna i s-a facut rau iar un coleg de-al sau a intrat sa-l ajute și l-a scos afara, iar , din cauza gazelor toxice…

- Pompierii din Gorj intervin, joi, in comuna Scoarta, dupa ce, in urma unor ploi torentiale, strazile si mai multe gospodarii au fost inundate. Strazi pline de apa sunt si in Targu-Jiu si Targu-Carbunesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un sofer, de 22 de ani, din Targu Jiu, este anchetat de politie, dupa ce asupra sa a fost descoperita o arma detinuta ilegal. Politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu lucratori din cadrul Poliției Municipiului ...

- Un sofer care facea drifturi in parcarea unui complex comercial din a fost somat de politistii din Sectorul 2 sa opreasca, insa din cauza ca acesta a refuzat au fost folosite focuri de arma.

- Doi copii, de 6 si 17 ani, au fost raniti in aceasta dimineata in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 67, in localitatea Dragoieni. Potrivit politiei, o soferita, de 35 de ani, din Targu-Carbunesti, in timp ...

- S-a circulat timp de o ora pe un singur fir sambata dimineața in zona localitații Cașeiu din județul Cluj, in urma producerii unui accident rutier. Poliția a fost sesizata in jurul orei 6,40 despre faptul ca un șofer de 23 de ani din Republica Moldova, care circula cu un autovehicul dinspre Dej spre…