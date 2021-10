Stiri pe aceeasi tema

- Situație ingrijoratoare in Romania din cauza noului coronavirus! Tot mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc, au fost rapuse, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. In urma cu doar cateva ore, trei tineri, in varsta de…

- Situatie tot mai grava la Spitalul Judetean Galati, unde au fost confirmate trei noi focare de COVID-19. Cel putin noua pacienti si trei cadre medicale s-au imbolnavit. Sectia ATI Covid are toate paturile ocupate cu pacienti in stare grava. 11 persoane au murit din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore.

- Cristina, o asistenta in varsta de 34 de ani, infectata cu COVID, a murit la spitalul de Urgența Baia Mare. O femeie in varsta de doar 34 de ani a murit la o zi dupa ce fetița pe care o nascuse prematur a decedat. Baimareanca, asistenta medicala, nu era vaccinata și a fost confirmata pozitiv […] Source

- O femeie in varsta de 26 de ani, nevaccinata, din județul Buzau a murit din cauza infecției cu noul coronavirus. Femeia prezenta și alte comorbiditați.

- O femeie și fiica ei, ambele anti-vacciniste, au murit de COVID in spital la cateva zile distanța. Sammie-Jo Forde, in varsta de 32 de ani, a murit sambata in spitalul din Ulster, Irlanda de Nord, unde fusese tratata in aceeași secție ca și mama ei, Heather Maddern, 55 de ani, care a murit pe 31 august,…

- O noua veste teribila lovește Biserica Ortodoxa Romana! Dupa ce in luna mai a lui 2020, IPS Pimen, cel care era arhiepiscopul Sucevei și Radauților, a murit infectat cu SARS-COV-2, cel care i-a urmat pe scaunul arhieresc, IPS Calinic a contractat și el teribilul virus. IPS Calinic, arhiepiscopul…

- Zece persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați. Cea mai tanara victima avea 35 de ani. Este vorba despre o femeie din regiunea transnistreana.

- O femeie de 49 de ani originara din comuna bistriteana Maieru, venita recent in tara din Irlanda impreuna cu sotul, a decedat la domiciliu din cauza COVID-19. Diagnosticul s-a aflat abia la autopsie, avand in vedere ca femeia nu a apelat la ajutor medical, potrivit informatiilor furnizate…