- Primarul Sectorului 3 Robert Negoita a dezvaluit miercuri pe Facebook ca a fost testat pozitiv cu SARS-CoV-2. Acesta a precizat ca pana aseara nu a avut niciun simptom si ca in prezent urmeaza un tratament. „Dragii mei, vin de aceasta data cu o postare diferita de ceea ce ne-am obisnuit. In cursul zilei…

- "Sunt bine, nu am niciun simptom", a declarat fotbalistul, potrivit paginii de Facebook a CSA Steaua. Niculae este internat in Spitalul Matei Bals. Ceilalti jucatori si staful lui Daniel Oprita, care se afla in izolare, in cantonament, vor efectua, vineri, noi teste. Ultimele teste ale stelistilor,…