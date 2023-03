Stiri pe aceeasi tema

Diana Șoșoaca cere anexarea prin lege a teritoriilor din vechiul Regat al Romaniei, care in prezent sunt in Ucraina. Senatoarea a depus o propunere legislativa in acest sens, sea rata intr-un comunicat de presa al partidului pe care aceasta il conduce.Senatoarea Diana Iovanovici-Sosoaca, președintele…

Senatorul independent Diana Șoșoaca a luat cuvantul in timp ce in Parlament se dezbatea declarația privitoare la sprijinul Romaniei pentru Ucraina. Șoșoaca a spus ca toate acțiunile din ultima perioada arata ca Romania a devenit teatru de razboi și romanii vor deveni carne de tun.

Istoricul Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe, afirma ca multi politicieni de la Chisinau si de la Bucuresti au sustinut ideea unionista dinadins, pentru a compromite acest ideal. Schimbarea granitelor dintre Rusia si Ucraina, ca urmare a razboiului, ar putea duce si la unirea dintre Republica…

Premierul Nicolae Ciuca a avut joi o intrevedere cu ambasadorii statelor membre UE acreditați in Romania, gazduita de Ambasada Suediei. Temele abordate au fost aderarea Romaniei la Schengen, Republica Moldova, precum și situația din Ucraina, scrie Mediafax.

In pofida razboiului din Ucraina si a unei recolte de 2-3 ori mai mici a principalelor culturi agricole, Republica Moldova a reusit anul trecut sa exporte circa 2,2 milioane tone de cereale si oleaginoase in valoare de peste 16 miliarde de lei moldovenești (4 miliarde de lei romanești).

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avut o intalnire cu omologul sau moldovean Andrei Spinu, iar la final a spus ca și-ar dori ca Autostrada Unirii (A8) sa fie continuata pana la Chișinau (Republica Moldova) și Odesa (Ucraina).

Politiciana Vitalia Pavlicenco ,ex-președinte al Partidului Național Liberal din Republica Moldova, este de parere ca anul 2023 va fi unul greu pentru Republica Moldova, din cauza razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, dar și din cauza crizelor internaționale multiple.

Comitetul Național al Partidului S.O.S. Romania, din care face parte senatoarea Diana Șoșoaca, s-a intrunit joi, 5 ianuarie 2023, pentru a discuta inclusiv despre acuzațiile lansate de mai mulți lideri demisionari. Formațiunea politica anunța, printr-un comunicat de presa, ca vor fi depuse plangeri…