După ce a promis că energia se ieftinește după liberalizare, Virgil Popescu anunță că nu vom avea o criză a carburanților Ministrul Energiei Virgil Popescu a dat asigurari ca in Romania nu se va inregistra o penurie de carburanți, in condițiile in care UE propune oprirea importurilor de petrol din Rusia, conform unui pachet de sacțiuni discutat miercuri. Virgil Popescu spune ca firmele petroliere iau in calcul achizitionarea de petrol din alte surse și a enumarat drept potențiale furnizoare statele OPEC, Azerbaidjanul sau Kazahstanul. Romania importa cam 30% din necesarul de consum din Rusia, iar Popescu crede ca nu vor exista probleme in compensarea acestei cantitați, scrie Mediafax. Același Popescu promitea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am spus și atunci ca nu exista motiv de creștere nejustificata. Discutam de 11 lei, 12 lei, am spus ca așa ceva nu este normal. De atunci, benzina a mai scazut, este 7,6, sub 8 lei, deci nu exista motive. Rolul ministerului este sa se asigure ca exista stocuri de benzina, motorina pentru 90 de zile,…

- Europa este la un pas de criza alimentara. Razboiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei au afectat economia intregului continent. In țara noastra, prețurile și așa destul de mari au explodat in ultima luna.Majorari de preț s-au inregistrat insa și pe piața energiei. Platim facturi mai mari și alimentam…

- Europa este la un pas de criza alimentara. Razboiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei au afectat economia intregului continent. In țara noastra, prețurile și așa destul de mari au explodat in ultima luna.Majorari de preț s-au inregistrat insa și pe piața energiei. Platim facturi mai mari și alimentam…

- Scumpirea carburanților la benzinariile MOL au provocat panica in Romania, astfel ca aseara au fost cozi de ore intregi. Plafonarea prețurilor și creșterea numarului de refugiați ucraineni in Ungaria a dat naștere la zvonuri potrivit carora aceasta țara n

- Starea de alerta nu va mai fi prelungita, confirma președintele social democraților, Marcel Ciolacu. Conform acestuia, situațiile de criza prin care trece in prezent Romania ar putea fi reglementate in scurt timp. Intrebat, luni, daca Romania nu a mai prelungit starea de alerta pentru ca ar putea intra…

- Cu cat razboiul din Ucraina se prelungește, cu atat impactul asupra economiei la nivel internațional va fi devastator, este avertismentul Fondului Monetar Internațional. Daca in urma cu doi ani ne plangeam de criza sanitara care a bagat in faliment un procent semnificativ al marilor companii, a venit…

- Cititi o analiza semnata de Razvan Chiruta in PressHUB despre tradare si interesele Gazprom in Romania: Presa, politicienii si comentatorii de pe Facebook s-au obisnuit in ultimul deceniu sa arunce usor cu vorbe grele – dictatura, gulag sau tradare – cand se refera la fapte care nu au nici o legatura…

- Statele Unite au impus sanctiuni impotriva grupului industrial care gestioneaza proiectul gazoductului Nord Stream 2, intre Rusia si Germania, anunta presedintele Joseph Biden, avertizand ca vor fi aplicate masuri suplimentare impotriva Moscovei daca inv