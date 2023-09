Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali l-ar putea instala in curand ca antrenor pe omul sau de incredere, Ionuț Luțu (48 de ani), astfel ca n-ar mai avea nevoie de un tehnician-paravan, așa cum e Charalambous. Luțu a mers la Chișinau pentru examenul de admitere, dupa ce la București fusese respins.

- BERBEC Chiar daca astazi ești plin/a de entuziasm, va trebui sa incetinești puțin ritmul, altfel iți poți crea obstacole și probleme. TAUR Iți vei face o favoare odihnindu-te mai mult, facand mișcare și plimbandu-te in natura. Nu te supraincarca la locul de munca, nu vei obține rezultate bune mai repede.GEMENI Este…

- Foștii aliați ai fostului președinte american Donald Trump incearca sa transfere la o instanța federala procesul penal din statul Georgia, in care sunt acuzați ca au incercat sa fraudeze alegerile din 2020. Acest lucru ridica intrebari juridice, dar lipsa de claritate ar putea face parte din strategia…

- Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, a comparut miercuri in fata unei instante, declarand ca va pleca vinovat pentru vinovatia pentru contraventii fiscale dupa ce a incheiat un acord cu procuratura.

- "A o apuca pe un drum greșit" este un mod de a descrie rutina zilnica a șoferilor din capitala. In ciuda faptului ca legile sint din ce in ce mai aspre, nu toți automobiliștii sint pe drumul cel bun. Una dintre cele mai raspindite incalcari, pe care am reușit sa o surprindem, este cea in care un șofer…

- PSD va conduce Camera Deputaților inca un an și jumatate, dar Marcel Ciolacu nu a avut incredere, spun surse din conducerea partidului, sa desemneze un inlocuitor permanent. Funcția va fi deținuta succesiv de doua sau trei persoane, ințelegerea actuala fiind sa existe un președinte interimar pentru…

- Prefectul PNL de Constanța a fost obligat de instanța sa demareze referendumul pentru demiterea primarului PSD din Agigea, Cristian-Maricel Cirjaliu, transmite sambata USR intr-un comunicat de presa.„Prefectul PNL l-a protejat pe primarul PSD din Agigea și a incercat sa blocheze organizarea referendumului,…