- Cap Limpede, stiri adevarate: Realizatorul emisiunii „Romania 9” de la TVR, Ionut Cristache, tine sa anunte ca Ion Cristoiu va continua sa vina in emisiunea sa chiar daca aceasta a fost scoasa din prime-time. Cristoiu a atacat si el dur decizia conducerii TVR, afirmand ca noua sefa de la TVR, Ramona…

- Emisiunea Romania 9, realizata de Ionut Cristache, va fi mutata de la ora 21.00. In noua grila de programe, emisiunea apare la o ora cu audienta mai mica, de la 17 la 18. Potrivit informatiilor Paginademedia.ro, in grila TVR 1 aprobata de Comitetul Director in urma cu cateva zile, Romania 9 va fi difuzata…

- Ramona Saseanu, noua propunere a PNL pentru șefia interimara a Televiziunii Naționale, jurnalist de la Craiova, facea, in urma cu cațiva ani, emisiuni – interviu cu vrajitoare. Una dintre vrajitoare, Mama Elena, Regina Magiei Albe, și-a postat pe propria pagina interviul cu Ramona Saseanu, de la TVR…

- Ramona Saseanu, redactor și realizator-prezentator la TVR Craiova, va prelua conducerea Televiziunii Publice pentru urmatoarele șase luni, potrivit unor surse liberale. Propunerea a venit din partea liderului PNL, Ludovic Orban, iar Biroul Executiv al PNL a validat propunerea, in ședința de luni. Conducerea…

- Ford Motor Company said on Tuesday it is investing E248 million in the production of a new light commercial vehicle at its Craiova assembly plant in Romania starting in 2023 with a fully electric version to ready a year later, according to seenews.com. “It will be Ford’s first full-electric vehicle…

- Vaccinarea profesorilor din Romania este in impas. Pana la aceasta ora nici jumatate dintre ei nu s-au imunizat nici cu prima doza. Motivul principal ar fi ca profesorii intampina dificultați, in sensul ca nu știu sa foloseasca platformei de inscriere pentru vaccinare. Ministrul Educației a declarat…

- Numarul romanilor care renunța la imunizarea cu AstraZeneca este in continua creștere. Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana sambata, 13 martie, 11.168 de persoane s-au retras de la vaccinarea cu serul AstraZeneca. Reacția romanilor a venit imediat dupa ce coordonatorul Campaniei de vaccinare…

- Uber is available in Craiova, a city in the south of Romania starting from Thursday making it the seventh city in Romania where the service operates, according to Business Review. “We are happy to launch Uber in Craiova, one of the most important cities in the South of the country. We are seeing great…