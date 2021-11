Stiri pe aceeasi tema

- Nu este deloc o gluma. E chiar una din prioritațile administrației locale din Timișoara. Dominic Fritz, primarul Capitalei Banatului, va plati 27.000 de euro pe un sondaj care sa arate ce parere au timișorenii despre traiul lor de zi cu zi. Judecand dupa faptul ca zeci de mii de abonați ai Colterm…

- "S-a negociat foarte dur, am sperat sa gasesc ințelegere pana in ultimul moment. A trebuit sa mut toți banii de la investiții. Sunt niște bani blocați pur și simplu, mi-au pus pistolul la tampla. Oamenii de dreapta, astazi in consiliul local au votat impotriva ca sa constituim aceasta garanție, asta…

- Managerii unitaților medicale au ajuns sa se roage de producatorii și distribuitorii de gaze sa conștientizeze situația și sa nu le zadarniceasca eforturile de a salva vieți. Nu mai este pentru nimeni un secret ca spitalele din toata țara sunt pline la capacitate maxima, iar pacienții așteapta cu…

- E.ON raspunde apelului pe care medicii din Timișoara l-au facut, la scurt timp dupa ce spitalele au ramas fara caldura și apa calda. Furnizarea de gaze naturale direct spitalelor afectate, in baza unor contracte incheiate cu fiecare unitate in parte, este soluția propusa și „reiterata” a E.ON Energie…

- Timișoara a ramas fara caldura, a anunțat, marți, primarul municipiului, Dominic Fritz. Pentru ca firma de termoficare Colterm a intrat in insolvența, peste 50.000 de locuințe, școli, dar și mai multe spitale sunt lasate in frig, in prag de iarna. Primarul Dominic Fritz anunțase inca de saptamana trecuta…

- Primarul Dominic Fritz a facut in urma cu cateva minute anunțul care zguduie Timișoara. Orașul ramane fara apa calda și caldura dupa ce furnizorii de gaze au intrerupt alimentarea companiei de termoficare Colterm. Asta inseamna ca spitale școli și 55 de mii de familii vor ramane in frig și fara apa…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, acuzat ca si-a cumparat o casa de 330.000 de euro, nebransata la sistemul centralizat, in conditiile in care Colterm va sista furnizarea agentului termic, confirma ca se va muta in casa noua, dar explica ca imobilul a fost cumparat de sotia sa. In plus,…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat, miercuri seara, ca E.ON va opri furnizarea gazului catre compania locala Colterm, aflata in subordinea municipalitatii si ca societatea de termoficare se afla intr-o situatie critica, pe fondul "cresterii uriase" a pretului la gaz. Ca urmare, incepand de luni, Timisoara…