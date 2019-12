Stiri pe aceeasi tema

- David Wayne Oliver, in varsta de 65 de ani, a fost arestat la o cafenea Starbucks din apropiere Academy Bank din Colorado, pe care a jefuit-o luni dupa-amiaza. Politia a informat ca suspectul a "amenintat ca va folosi arma" si a parasit banca cu teancuri de bancnote a caror suma totala…

- Ziarul Unirea FOTO| Barbat din Alba, depistat de polițiștii din Bihor cu aproape 100 de brazi fara documente legale Luni, 16 decembrie a.c., la ora 03.00, pe D.N.76, in localitatea bihoreana Bratești, polițiștii Secției nr.2 de Poliție Rurala Beiuș au depistat in trafic un barbat de 37 de ani, din comuna…

- Un tanar din Cugir iși ”petrece” adolescența prin salile de judecata și in inchisoare. S.M., a fost trimis in judecata pentru talharie calificata, dupa ce a batut și furat 1.300 de lei din buzunarul unui barbat. Tanarul are pe numele sau mai multe dosare penale pentru furt și talharie, ba chiar și condamnari.…

- Un barbat din Ciugud va presta peste 100 de ore de munca in folosul comunitații, din cauza unor amenzi vechi de peste cinci ani. Reprezentanții Primariei Ciugud l-au trimis in judecata pe barbat, deoarece acesta a primit in trecut mai multe amenzi contravenționale, in valoare totala de 1.785 lei, pe…

- Heath Edward Bumpous, un barbat din Texas, a jefuit o banca cu o zi inainte de nunta. Acesta a afirmat ca nu avea bani de verigheta pentru viitoarea sa soție și nici pentru petrecere. Heath Edward Bumpous a intrat intr-o sucursala la Citizens State Bank din Groventon și l-e aspus angajaților ca este…

- Un barbat din comuna Șpring, care și-a agresat un concetațean și i-a distrus geamul mașinii, a fost reținut de polițiștii din Sebeș. Agresorul este cercetat pentru distrugere și lovire. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 20.00, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata, prin 112, cu privire…