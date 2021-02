Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat ca pana acum nu a fost contactat de nimeni in legatura cu situatia celor patru spitale din Sectorul 1 pe care primarie le doreste transferate in administrarea Primariei generale, precizand ca acest subiect nu i-a fost adus in atentie nici de catre Ministerul Sanatatii.…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a sustinut vineri ca hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la schimbarea patrimoniului a patru spitale este ilegala si 'lasa in aer patru spitale'. Este vorba de Spitalul pentru Copii "Grigore Alexandrescu", Spitalul…

- Primarul general al Capitalei despre preluarea spitalelor din Sectorul 1 Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca poate prelua administrarea a patru spitale mari situate în sectorul 1, daca va fi asigurata finantarea acestora. Reactia lui Nicușor Dan vine dupa ce primarul…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca o femeie de 84 de ani care era internata la Spitalul Universitar de Urgența „Elias”, dupa incendiul de saptamana trecuta de la Matei Balș, a murit. Ancheta medico-legala va stabili cauzele decesului. Pacienta de ani era internata in Pavilionul V al Institutului…

- Acesta suferea de o forma grava de COVID-19 și avea mai multe boli, au transmis reprezentanții Ministerului Sanatații. Zeci de romani blocați pe un aeroport din Mexic de 3 zile. Li s-au luat actele și telefoanele „Ministerul Sanatații a fost informat privind un deces in randul pacienților care…

- O femeie de 67 de ani care a fost transferata in alt pavilion din spital este a șaptea victima a incendiului de la Institutul „Matei Balș“ , transmite Mediafax. Femeia a fost internata in pavilionul V al unitații sanitare, la un etaj superior. Pacienta a fost diagnosticata cu o forma severa de infecție…

- O femeie in varsta a fost externata dupa aproape o zi la Spitalul Universitar de Urgența (Municipal) din București pentru ca doctorii i-au spus ca nu i-au gasit nimic și nu au „vrut s-o interneze”, deși „nu poate sta in picioare, leșina, vomita”, povestește fiica ei intr-o postare pe rețeaua de socializare.…

- Nicusor Dan a declarat, dupa o intalnire cu firme specializate in constructia retelelor termice, ca este nevoie de toti cei capabili sa lucreze la modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti. "Avem nevoie de toti cei capabili sa lucreze la modernizarea acestui sistem. Vrem sa facem reabilitari…