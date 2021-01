Stiri pe aceeasi tema

- Noul deputat AUR de Alba, Daniel Gheorghe Rusu, a fost primar al comunei Spring timp de 16 ani. Actualul primar, Iulia Stanila, face un rechizitoriu dur in legatura cu ”realizarile” acestuia in calitate de primar.

- Paris Saint-Germain a invins-o cu 3-1 pe Manchester United in unul dintre cele mai așteptate meciuri din penultima etapa a Ligii Campionilor. Parizienii au deschis scorul rapid in partida de pe "Old Trafford" prin Neymar, care a inscris in minutul 6.

- Corona Brasov Wolves a invins echipa maghiara Titanok cu scorul de 5-1 (3-0, 1-1, 1-0), marti, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, succes care i-a adus un loc pe podiumul Erste Liga la hochei pe gheata, potrivit Agerpres. Citește și: Ana Birchall rastoarna povestea renunțarii la pensia speciala,…

- G.M. Ieri, la Budva (Muntenegru), acolo unde se desfașoara Campionatele Europene pentru Tineret, in sferturile de finala ale categoriei 49 de kilograme, reprezentantul Romaniei, ploieșteanul Marian Ghinoiu (in rosu), a fost declarat invins in lupta cu Mihail Țaranu (Republica Moldova). Meciul a fost…

- Eugenia Șerban a devenit un exemplu demn de urmat pentru toata lumea! Celebra actrița a invins lupta cu boala cumplita, cancerul și a renascut! Cum se simte acum, la varsta de 51 de ani? Eugenia Șerban a fost sarbatorita alaturi de cei dragi!

- Radu Albot a furnizat surpriza zilei la turneul ATP 250 de la Sofia. Tenismanul moldovean l-a invins cu 6-2, 6-4 pe principalul favorit, canadianul Denis Șapavalov. Confruntarea dintre cei doi a durat o ora și 14 minute.

- Formatia Gloria Buzau a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Viitorul Pandurii Targu Jiu, in meci restanta din etapa a IX-a a Ligii a II-a.Pentru Gloria Buzau au marcat Ciobanu (21) si Tucaliuc (36-penalti), iar pentru Viitorul Pandurii Targu Jiu a punctat Buia (4).…

- Nationala de rugby a Frantei s-a impus, sambata seara, cu scorul de 38-21 (21-13), in fata Tarii Galilor, intr-un meci test disputat pe Stade de France, primul al celor doua reprezentative dupa sapte luni de intrerupere ca urmare a pandemiei de coronavirus. ''Cocosii galici'' au reusit…