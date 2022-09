Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Gabriela Scutea a declarat joi ca DNA a continuat anul trecut sa obtina rezultate bune in investigarea cauzelor de mare coruptie, desi modificarile aduse legilor justitiei in perioada 2017 - 2019 reprezinta un obstacol major in calea bunei functionari a acestei structuri de parchet.…

- Procurorul general Gabriela Scutea a declarat joi, ca, din memoriile si plangerile pe care le primeste de la cetateni, rezulta ca exista intarzieri semnificative in efectuarea urmaririi penale si i-a indemnat pe procurori sa munceasca si dupa program pentru a solutiona dosarele mai vechi, scrie Agerpres.…

Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a prezentat, joi, bilanțul Ministerului Public pentru anii 2019 - 2021, in prezența mai multor oficiali din Justiției, precum ministrul Catalin Predoiu, șefa ICCJ, Corina Corbu și a procurorilor din Adunarea Generala a procurorilor PICCJ.

Pe fondul crizei energetice, guvernul german intenționeaza sa introduca o noua reglementare pentru a se asigura ca cetațenii și intreprinderile folosesc mai puțina energie pentru a incalzi cladirile, potrivit publicației.

- Procurorul general Gabriela Scutea a afirmat, miercuri, ca in proiectele legilor justitiei transmise la Parlament se regasesc numeroase propuneri preluate de la institutia pe care o conduce, insa sunt unele aspecte care trebuie imbunatatite, mentionand intre acestea reducerea vechimii pentru promovarea…

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfasurat, in perioada 1 - 28 iulie 2022, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 11,321 milioane lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii…

Parlamentul are in subordine 23 de instituții publice unde poate numi sau demite oamenii din conducerea acestora. De-a lungul timpului, politicul a fost cel care a decis cine vine sau pleaca din fruntea instituțiilor care le coordoneaza iar salariile sunt mai mult decat consistente.

Procurorul general a Romaniei, Gabriela Scutea, anunța retrimiterea Dosarului Revoluției in fața judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție.