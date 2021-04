Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție a cerut pentru a doua oara ridicarea imunitații lui Florian Bodog, fostul ministru PSD al Sanatații. Procurorii il acuza de fals in acte in cazul consilierei care nu a venit niciodata la serviciu in 12 luni.

- Procurorii DNA solicita Senatului incuviintarea urmaririi penale a lui Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, pe care il acuza ca atunci cand detinea aceasta demnitate ar fi actionat pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze salariul pe o perioada de 12 luni…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a publicat, pe 2 aprilie, imagini de la o intalnire online a miniștrilor Sanatații din UE, in care Vlad Voiculescu apare fara masca de protecție, langa o colega care purta masca. Mai mult, ministrul roman al Sanatații lipsește din reuniunea chiar in momentele in…

- Nelu Tataru, fost ministru al Sanatații, in prezent președintele Comisiei pentru Sanatate a afirmat intr-un interviu ca intreaga Europa se pregateste de cel de-al treilea val al pandemiei COVID-19 si, in opnia sa, nici Romania nu va scapa de acesta. “Intreaga Europa se pregateste de valul trei, cred…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat miercuri inițiativa legislativa de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Asta, dupa ce Comisia de statut a Camerei Deputaților și Senatului a adoptat, tot miercuri, un raport de admitere cu amendamente la proiectul PSD de eliminare…

- Procurorul DNA a cerut, la ultimul termen al dosarului in care Elena Udrea este judecata pentru fapte de corupție in legatura cu campania electorala din 2009, pedeapsa maxima pentru fostul ministru al Dezvoltarii. Procurorul a susținut, in pledoaria de final, ca Udrea a incercat sa denatureze tot timpul…

- DNA a transmis, luni, intr-un comunicat, ca cere președintelui Romaniei efectuarea urmaririi penale fața de fostul prim-ministru Calin Popescu Tariceanu (2007-2008), pentru infracțiunea de luare de mita. Tariceanu susține ca dosarul “reinviat” de DNA este unul politic, fara nicio proba care sa-l incrimineze.…