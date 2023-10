Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani de zile de scandal cu fostul ei soț, Nicolae Guța, problemele nu s-au terminat pentru Narcisa Balaban. Vedeta se confrunta cu mari probleme financiare, iar recent a pierdut unul dintre procesele pe care le avea deschise de catre o firma de telecomunicații. Vedeta e nevoita sa scoata bani grei…

- Claudia Patrașcanu este fosta soție a afaceristului Gabi Badalau, alaturi de care a format o familie pana acum cațiva ani, insa abia anul trecut, in luna octombrie, s-a pronunțat divorțul intre cei doi și nu au mai figurat in acte drept soț și soție. Claudia și afaceristul au impreuna doi baieți minunați,…

- Barbatul in varsta de 53 de ani din Neamț, acuzat ca in urma cu 17 ani și-a ucis fosta soție și fetița in varsta de cinci ani, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Curtea de Apel Bacau a dat sentința, care este definitiva, dupa aproape doua decenii de la dispariția femeii și a minorei.

- Ne amintim cu toții de scandalurile din urma cu mulți ani dintre Dana Roba și Narcisa Balaban, fosta soție a lui Nicolae Guța. Se pare ca parca retraim aceleași momente, caci Narcisa Balaban face acuzații grave pe TikTok la adresa Danei Roba, dar are și cuvinte dure pentru ea. Cum a reacționat insa…

- Vestea “mortii subite” a lui Lil Tay, o tanara rapper si influencer in varsta de doar 14 ani, i-a socat pe multi dintre cei care-i urmareau activitatea in mediul online. Adolescenta, pe numele sau real Tay Tian, a spulberat zvonurile macabre dupa ce o asa-zisa declaratie din partea familiei sale anunta…

- De cand s-a intors de la Survivor, Kamara (47 de ani), petrece cat de mult timp se poate in compania baiețelului sau de aproape 9 ani, Leon. Tatal și fiul se ințeleg de minune și sunt aproape nedesparțiți. Le-ar placea sa mearga impreuna intr-o vacanța la mare, așa cum fac an de an, dar pana […] The…

- Noi vești ingrijoratoare despre fosta soție a lui Petre Roman. Starea sa de sanatate s-a degradat, iar Mioara Roman a ajuns din nou la spital. Oana Roman, mesaj transmis „printre lacrimi” despre ce se intampla acum cu mama sa. Mioara Roman a ajuns din nou la spital Oana Roman a fost nevoita sa se intoarca…