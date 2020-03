Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, le va cere tuturor persoanelor de peste 70 de ani sa ramana in izolare stricta acasa sau in casele de ingrijire timp de patru luni, ca parte a noilor masuri de combatere a raspandirii coronavirusului, scrie sambata express.co.uk, citand postul de televiziune ITV.…

- Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa anunte luni pozitia Regatului Unit la negocierile post-Brexit cu Uniunea Europeana, transmit Reuters si PA. Potrivit Reuters, Johnson va sustine intr-un discurs ca tara sa va prospera chiar daca nu se va ajunge la un acord comercial cu UE in conditiile dorite.…

- Iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, vineri, marcheaza ''inceputul'' unei ere de ''reinnoire'' si de ''schimbare'' pentru tara, a apreciat premierul britanic Boris Johnson, relateaza AFP. "Nu este un sfarsit, ci un inceput", va spune liderul conservator…

- Potrivit Reuters , primul ministru britanic Boris Johnson a declarat ca cei care se opun utilizarii de echipamente de comunicații fabricate de Huawei in China, pentru implementarea noilor rețele 5G in Marea Britanie, trebuie sa spuna și care este tehnologie alternativa ce trebuie folosita in schimb.…

- Premierul britanic Boris Johnson a condamnat miercuri atacurile desfașurate de Iran asupra unor baze militare irakiene in care erau staționate trupe americane, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Forțele iraniene au atacat cu rachete baze militare din Irak unde se aflau militari…

- Premierul britanic Boris Johnson vrea sa interzica prin lege orice prelungire dincolo de anul 2020 a perioadei de tranzitie ce va urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana la 31 ianuarie, transmite marti AFP, citand o sursa guvernamentala de la Londra, potrivit Agerpres.'Saptamana…