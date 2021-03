Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana nu a stiut sa organizeze achizitia de vaccinuri anti-COVID, a declarat duminica premierul ungar Viktor Orban, alaturandu-se statelor care contesta gestionarea campaniei de vaccinare la nivelul UE. Orban a mai sustinut ca Ungaria "ar avea acum mari probleme" daca nu ar fi comandat si…

- Comisia Europeana nu a stiut sa organizeze achizitia de vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica premierul ungar Viktor Orban, care a sustinut ca Ungaria ''ar avea acum mari probleme'' daca nu ar fi comandat si vaccinuri din Rusia si China, relateaza agentia MTI. In…

- Guvernul Ungariei va face publice in termen de o zi contractele sale pentru achizitionarea de vaccinuri rusesc Sputnik V si chinezesc Sinopharm, si indeamna Uniunea Europeana (UE) sa permita la randul sau publicarea contractelor incheiate de Comisia Europeana, a declarat, joi, Gergely Gulyas, seful…

- „Sunt vaccinat”, a scris duminica premierul Viktor Orban, postand imagini din momentul vaccinarii, dar și cu serul care i-a fost administrat, cel chinzesc, scrie digi24.ro. Ungaria este singura tara din Uniunea Europeana care foloseste vaccinuri din China și Rusia , in condițiile in care Agenția Europeana…

- Ungaria marcheaza o noua premiera. Președintele s-a vaccinat cu serul Sinofarm, chinezesc. Este singura țara din Uniunea Europeana care a inceput administrarea vaccinurilor din Rusia și China. Intre timp, in Europa, Cehia și Polonia reintroduc restricții severe dupa creșterea numarului de cazuri. Iar…

- Ungaria devine vineri prima tara din Uniunea Europeana (UE) care foloseste vaccinul rusesc impotriva covid-19 Sputnik V, a anuntat intr-o conferinta de presa obisnuita medicul-sef ungar Cecilia Muller, relateaza AFP. „Azi (vineri), incepem sa vaccinam cu vaccinul Sputnik , in centre de vaccinare…

- Numarul infectarilor cu coronavirus a inceput sa creasca din nou in Ungaria, probabil din cauza raspandirii tulpinii detectate pentru prima data in Marea Britanie, a declarat vineri premierul Viktor Orban, la postul public de radio, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Cu toate acestea, Orban…

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat…