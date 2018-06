Stiri pe aceeasi tema

- Silvia a caștigat pentru a doua oara “Bravo, ai stil!“ , cea de-a doua fiind All Stars, și este tare mandra ca a fost votata de un procent de peste 60 %. Blondina a acordat un interviu in exclusivitate pentru Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, și a facut-o praf pe Iulia Albu. Silvia Oana […] The post…

- Silvia Oana Popescu, caștigatoarea „Bravo, ai stil! All Stars”, a pus ochii pe Victor Slav, dupa ce a aflat ca s-a desparțit de Bianca Dragușanu. Vedeta a acordat un interviu in exclusivitate pentru Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, și a dezvaluit ca ii place foarte mult de prezentatorul „Wowbiz”,…

- La o zi dupa ce a caștigat premiul de la “Bravo, ai stil! All Stars”, in urma deciziei juraților exigenți, Silvia Popescu a transmis un mesaj emoționant. In randurile așternute pe o rețea de socializare, finalista de la emisiunea prezentata de Ilinca Vandici și-a scos la iveala latura sensibila. Deși…

- Finala «Bravo, ai stil! All Stars» a fost o adevarata provocare pentru concurente deoarece Alina, Iuliana, Marisa și Silvia au fost nevoite sa demonstreze ca sunt cele mai stilate femei din Romania. Silvia a caștigat marele premiu de 100.000 de lei in finala difuzata in direct sambata, 16 iunie, primind…

- Silvia Popescu a fost votata aseara cea mai stilata femeie din Romania și a primit un premiu de 100.000 de lei. La finalul emisiunii, ea a mulțumit juriului care a dus-o in finala, mai puțin Iuliei Albu, pe care a ”sarit-o” intenționat, pesemne ca cele doua nu se scalda in aceeași apa. Marea finala…

- Atat jurații, cat și publicul, au fost de acord ca cea mai stilata femeie din Romania este Silvia Popescu, una dintre cele mai controversate concurente ale emisiunii. Aceasta a pus mana pe un premiu de 100.000 de lei! Dupa prima parte a emisiunii, Silvia, care avea oricum imunitate, avea 22 de puncte…

- Castigatoarea Silvia din Targu Jiu de la “Bravo, ai stil! All Stars” s-a facut cunoscuta pentru stilul sau extravagant de a se imbraca, dar si pentru atitudinea de care a dat dovada atat in primul sezon dar si in All Stars. Desi a fost una dintre cele mai controversate concurente, Silvia Popescu…