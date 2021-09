După câți ani trebuie schimbată mocheta – Sfaturi utile de la Conex Clean Este foarte important sa știm cand trebuie schimbata mocheta, deoarece acest lucru poate contribui la creșterea longevitații acesteia. Nu trebuie sa inlocuim intotdeauna mocheta cand apare o pata sau sa cumparam una noua, dar ar fi bine sa fim la curent cu problemele care ar putea sa apara. Varsta mochetei In general mocheta trebuie inlocuita la fiecare 5 ani. Mocheta poate fi intr-o forma mai buna sau mai puțin buna, totuși, este bine sa verificați starea si sa decideți cum arata. Daca circulați mult pe locul unde este amplasata, mocheta se poate uza mult mai repede, dar daca se… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

