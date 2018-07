Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis doua avertizari de ploi si vijelii. Una dintre atentionari intra in vigoare la ora 18.00 si vizeaza 14 judete din sud-vestul tarii, iar cea de a doua va fi valabila de luni dimineata si pana marti seara.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua atentionari meteo de vreme severa, valabile pentru mai multe judete din tara. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferica se va accentua si se vor semnala furtuni, ploi torentiale si caderi de grindina. In intervalul 22 iulie,…

- Ploile vor continua in aproape toata tara in urmatoarele doua saptamani, dar temperaturile vor fi in general apropiate de cele normale pentru luna iulie, arata prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)

- Ploile torențiale și furtunile fac ravagii in Asia. Japonia a fost lovita de taifunul Maria, iar in India și Taiwan s-au produs inundații de proporții. Meteorologii spun ca furtunile vor continua cu o intensitate deosebita.

- Temperaturile vor crește in urmatoarele zile, pana spre finalul acestei saptamani urmand sa atinga si chiar depasi 30 de grade Celsius. De luni, 16 iulie, insa, regimul termic va fi in usoara scadere in majoritatea regiunilor, iar polile sunt asteptate aproape zilnic, in toata țara. In Banat, in urmatoarele…

- Sambata revin ploile Foto: Adriana Tudose/ Arhiva. De sâmbata, 7 iulie, revin ploile în cea mai mare parte a României. Un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata va fi în vigoare de la ora 16, pâna luni, la ora 21, în 31 de judete. Potrivit…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, iar veștile nu sunt imbucuratoare. In Prahova vremea va fi in continuare racoroasa, iar de marți este anunțat un nou val de ploi.

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat pentru miercuri, joi si chiar vineri o vreme deloc prietenoasa la Lugoj. Meteorologii au emis chiar o atentionare de cod galben care cuprinde si orasul nostru. Atentionarea intra in vigoare miercuri la ora 14 si expira vineri dimineata la ora 8, fenomenele…